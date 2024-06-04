شكرا لقرائتكم خبر عن في مظاهرات.. زوجات وأمهات الجنود الروس يطالبن بعودة ذويهم من أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

مظاهرات زوجات وأمهات الجنود الروس

تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - تظاهرت قرابة 24 امرأة، وهن زوجات وأمهات الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا.وتطالب الأمهات بعودتهم إلى الوطن، كما طالبت المتظاهرات بلقاء وزير الدفاع أندريه بيلوسوف.وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تم نشرها ،المجموعة المكونة من قرابة 24 امراة ، بعضهن مع أطفالهن الصغار.وحملن لافتات كتب عليها : "حان الوقت لعودة أولئك المستدعيين للخدمة للعودة إلى الوطن".وأفادت التقارير بنشر عناصر من الشرطة على الفور مع مركبة خاصة بنقل السجناء.وحذرت الشرطة من أنها ستقوم بحملة اعتقالات، مثلما حدث في السابق خلال الاحتجاجات المناهضة للحرب.