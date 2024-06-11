الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 37164 قتيل و84832 اصابة

اعلنت وزارة الصحة في غزة "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 37164 قتيل و84832 اصابة منذ السابع من تشرين الاول الماضي"، مشيرة الى ان "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيد و120 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ولفتت الى ان "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

في هذا الاطار، طالبت الوزارة "المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة باتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لإنقاذ قطاع غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم 249 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.