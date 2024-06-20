فرض دفعة جديدة من العقوبات القوية ضد روسيا.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الرئاسة البلجيكية، أن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض دفعة جديدة وقوية، من العقوبات على روسيا ردًا على العدوان الروسي على أوكرانيا.

وقالت الرئاسة البلجيكية على منصة أكس: وافق سفراء الاتحاد الأوروبي للتو على الحزمة الرابعة عشرة القوية والكبيرة من العقوبات ردًا على العدوان الروسي على أوكرانيا.

وأضافت أن هذه الحزمة تدابير جديدة مستهدفة وتعظيم تأثير العقوبات الحالية عن طريق سد الثغرات.

موسكو: قريبًا واشنطن ستتخلى عن زيلينسكي وهذا بديله

فجرت موسكو معلومات جديدة، في محاولة روسية لبث الشقاق بين أوكرانيا وحليفتها الأولى الولايات المتحدة، وزعمت المخابرات الروسية أن البيت الأبيض سيُغلق قريباً "مشروع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حيث لم تعد له أي فائدة".

قائد الجيش السابق

كما أشارت في بيان لمكتبها الصحفي إلى أن واشنطن ستتخلى عن زيلينسكي الذي انتهت صلاحيته الرئاسية في مايو الماضي، لصالح مرشح يناسبها أكثر، وفق ما نقلت وكالة "تاس" اليوم الخميس.

إلى ذلك، زعمت المخابرات الروسية أن أميركا تريد قائد الجيش الأوكراني السابق فاليري زالوجني بديلا لزيلينسكي.

وكان الرئيس الأوكراني أقال زالوجني في فبراير الماضي وعينه بعد شهر سفيراً في بريطانيا.

يشار إلى أن واشنطن شكلت الحليف الأوثق لكييف منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في فبرارير 2022.

فقد عمدت منذ سنتين إلى دعم القوات الأوكرانية بشتى الطرق، سواء عبر السلاح أو التدريب أو حتى فرض العقوبات على الروس بشتى المجالات.



