شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: جهود التحالف الوطنى نجحت فى إدخال البهجة على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، بما قدمته مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي من خدمات ومبادرات خلال الأونة الأخيرة، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن التحالف الوطني نجح في الجهود المبذولة في إدخال البهجة والسرور على المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، بتوزيع الهدايا والحلوى وتوفير صكوك الأضاحي ولحومها وتوزيعها على المواطنين في القرى والنجوع النائية التي كانت غائبة عن المشهد منذ عقود، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا ضمن جهود التحالف الوطني ومسؤوليته المجتمعية، ونشر روح التكافل والتعاون في المجتمع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نجاح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعود إلى آلية تنسيق بين المجتمع المدني والحكومة بما يضمن التكامل، ويسهم في تسهيل سير العمل داخل المؤسسات وارتفاع معدلات الإنجاز والتوسع فى خدمة المواطنين.

ووجه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد التحية لهذا الكيان الوطني على نجاحه في رسم سياسات تنموية تستهدف رفع كفاءة الحياة وتحسين المعيشة للملايين بمختلف محافظات مصر، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي فتح الباب لعمل المجتمع المدني بكل حرية، ليساهم كشريك للدولة في تحقيق التنمية المنشودة.