شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني:التحالف الوطني نجح في تقديم خدمات متنوعة في كل المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نجح من خلال مؤسساته الـ34 وانتشار مقراته في المحافظات المختلفة، أن يكون جزءا مهما في تنفيذ ما تنشده الدولة من حماية اجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، فقد نجح في تخفيف العبء عنها، على المستوى المحلي، جنبا إلى جنب جهوده التي لا يمكن إنكارها في دعم الشعب الفلسطيني بغزة.

وأوضح عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن كلمة السر في نجاح التحالف الوطني تكمن في قدرته القائمة على الدراسة والمعرفة بجغرافية مصر الداخلية، والتي وأثبت قدرته على بلورة نموذج موحد يعمل في اتجاه واحد، وهو دعم الوطن داخليا والمشاركة بقوة في دعم الأشقاء في البلدان المجاورة، منوهًا أنه جسد روح التكافل والتضامن وأنعش دور العمل الأهلى في المجتمع.

وأشار إلى أن التحالف الوطني نجح في تقديم خدمات متنوعة في كافة المحافظات للأسر الأكثر احتياجًا، سواء قوافل طبية أو مواد غذائية وملابس وأدوات دراسية وغيرها من المساعدات التي يقدمها ليساند بها الأسرة المصرية.