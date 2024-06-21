شكرا لقرائتكم خبر عن 30.3 مليار جنيه إتاوات من الهيئات الاقتصادية لخزانة الدولة 24/25 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، أن إجمالي المقدر من قيمة ما سوف يؤول للخزانة العامة من الإتاوات للهيئات الاقتصادية عن السنة المالية الجديدة 2024/2025 نحو 30 مليار و267 مليون جنيه مقابل قيمة قدرت لذات الغرض للسنة المالية/2023/2024 بنحو 26 مليار و401 مليون جنية بنسبة زيادة قدرها 14.6%.

ووفقا للجنة البرلمانية، يتبين أن النسبة الأكبر من المقدر من قيمة الإتاوات التي سوف تؤول للخزانة العامة للسنة المالية 2024/2025 قدر أن تأتى من هيئة قناة السويس.

جاء ذلك في الملاحظات التي وردت بالتقرير العام الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.