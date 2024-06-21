شكرا لقرائتكم خبر عن 30.3 مليار جنيه إتاوات من الهيئات الاقتصادية لخزانة الدولة 24/25 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت نورا فخرىالخميس، 20 يونيو 2024 11:00 م
أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، أن إجمالي المقدر من قيمة ما سوف يؤول للخزانة العامة من الإتاوات للهيئات الاقتصادية عن السنة المالية الجديدة 2024/2025 نحو 30 مليار و267 مليون جنيه مقابل قيمة قدرت لذات الغرض للسنة المالية/2023/2024 بنحو 26 مليار و401 مليون جنية بنسبة زيادة قدرها 14.6%.
ووفقا للجنة البرلمانية، يتبين أن النسبة الأكبر من المقدر من قيمة الإتاوات التي سوف تؤول للخزانة العامة للسنة المالية 2024/2025 قدر أن تأتى من هيئة قناة السويس.
جاء ذلك في الملاحظات التي وردت بالتقرير العام الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
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