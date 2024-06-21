الدفاع المدني: إخماد حريق منزل وخزان مازوت جراء غارة إسرائيلية استهدف يارون

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في منزل وخزّان مازوت في يارون- بنت جبيل، إثر غارة جوّيّة إسرائيليّة استهدف البلدة".
وأشارت إلى أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب في بنت جبيل، إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المدينة".
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