حمدان: لا يمكن ترك أهل الجنوب من دون خطة استجابة وطوارئ واضحة تواكب التطورات والمستجدات

شدد النائب فراس حمدان، في حديث عبر الـ"LBCI"، على أنه "لا يمكن ترك أهل الجنوب من دون خطة استجابة وطوارئ واضحة تواكب التطورات والمستجدات".

ولفت حمدان، الى أنني "أؤيد للرئاسة شخصية وطنية إصلاحية لديها القدرة على القيام بالاصلاحات في المرحلة القادمة ومحاولة لعب دور اساسي بين اللبنانيين وقد اخترنا هذه الشخصية في أكثر من جلسة وكان مرشحنا الطبيعي وهو عصام خليفة".

وشدد على "ضرورة عدم التلطي بفكرة الحوار لتعطيل الانتخابات الرئاسية وفريق الرئيس بري يعمل وفق حسابات داخلية وخارجية ووفق لعبة الوقت الضائع".