«سنتكوم» تدمر سفينتين للحوثيين

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية («سنتكوم») في بيان، أمس، أنها نجحت في تدمير سفينتين سطحيتين غير مأهولتين للحوثيين في البحر الأحمر، كما أعلنت في بيان آخر منفصل أنها استطاعت تدمير محطة تحكم برية ووحدة قيادة وتحكم في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بحسب بيان للقيادة.

وأضاف البيان الأخير: «تم التأكد من أن هذه الأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً وأمناً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية».

وفي سياق آخر، أعلنت بريطانيا، أمس، فقدان طاقم السفينة «توتور» التي استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر، ما أدى إلى غرقها.

وكتبت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عبر حسابها على منصة «إكس»: «نحن حزينون على الطاقم المفقود للسفينة MV Tutor».

وشددت شريف على أن «هجمات الحوثيين المتهورة مرة أخرى لها عواقب مأساوية»، محذرةً مِن أن الهجمات الحوثية «تهدد البيئة وسبل العيش الكريم للشعب اليمني».

وقبل نحو أسبوع، استهدف الحوثيون السفينة توتور في البحر الأحمر، وسط تقارير دولية تفيد بأنها تعرضت للغرق.

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن. غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وبدأتا في يناير الماضي هجمات على مواقع للحوثيين الذين دأبوا على استهداف سفن أميركية وبريطانية.