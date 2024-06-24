أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بأنه "في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يربط بينهما من روابط الدين والجوار والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة؛ عقد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقري كني، اجتماعاً ثنائياً في طهران، وذلك بمناسبة زيارة وزير الخارجية البحريني لإيران، بدعوة من الوزير الإيراني للمشاركة في اجتماع حوار التعاون الآسيوي".
واتفق الجانبان في هذا اللقاء على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق إيراني بحريني على إنشاء الآليات اللازمة لبدء محادثات استئناف العلاقات السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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