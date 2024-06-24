رازي الحاج: إذا استمر "حزب الله" في هذه المغامرة ستكون النتيجة عدوان إسرائيلي على لبنان

أشار النائب رازي الحاج، الى أن "الجنوب مدمر والحرب لم تغير شيئاً في غزة كما أدت إلى المزيد من التأخير في الداخل اللبناني وإذا استمر الحزب في هذه المغامرة ستكون النتيجة عدوان إسرائيلي على لبنان".
ولفت الحاج، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "محاولة الإيحاء بألا مناقشات وتشاورات بين الكتل النيابية هي أكبر خدعة والدليل المبادرات التي حصلت أما نحن فلسنا ضد أي تشاور شرط أن يكون ضمن الآلية الدستورية".
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