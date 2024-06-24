حصيلة جديدة للهجمات في داغستان

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الإرهابية التي طالت كنيستين أرثوذكسيتين وكنيسا يهوديا ومركز شرطة بمدينتي ديربينت ومحج قلعة في داغستان الروسية، إلى أكثر من 15 شرطياً وعدد من المدنيين.

وقال "سيرغي ميليكوف" حاكم جمهورية داغستان الروسية، فجر اليوم، في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "تليغرام" ونقلته أيضاً وكالة" انترفاكس" للأنباء: "وقع أكثر من 15 ضابط شرطة ضحايا للهجوم الإرهابي اليوم، وهم يدافعون عن السلام والهدوء في داغستان ويحملون السلاح في أيديهم، كما قُتل العديد من المدنيين خلال الاشتباكات والهجمات الإرهابية على أهداف سلمية تماماً".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمنية الروسية مقتل نحو 9 أشخاص بينهم 7 رجال شرطة منهم رئيس قسم شرطة مرور داغستان وكاهنا من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 25 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات والعناية الطبية اللازمة".