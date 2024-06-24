بري عرض مع قهوجي الأوضاع العامة لاسيما الأمنية واستقبل سفير هولندا في زيارة وداعية

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مدير المخابرات في الجيش اللبناني طوني قهوجي للأوضاع العامة لاسيما الأمنية منها.

في سياق اخر، استقبل بري سفير هولندا هانز بيتر فان دير فودي في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان، الزيارة ايضاً كانت مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استقبل رئيس المجلس الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بليرتا أليكو في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمها مهامها رسميًا في لبنان.