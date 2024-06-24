أبي رميا: ناقشنا مع لجنة البيئة وضع منشآت طرابلس والزهراني والمواد الخطرة الموجودة فيها

أشار النائب سيمون أبي رميا، الى أن "موضوعين تمت مناقشتهما في اجتماع اللجنة النيابية للبيئة وضع منشآت طرابلس والزهراني والمواد الخطرة الموجودة فيها حيث طمأننا وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ان هناك مناقصة وصلت الى خواتيمها وتم تأهيل شركتين"، متمنيا على "رئيس هيئة الشراء العام جان العلية ان يعطي الجواب النهائي في ما خص المناقصات للبدء بالعمل لترحيل النفايات".

ولفت أبي رميا، الى أن "موضوع معمل الزوق الذي سأتابعه ضمن لجنة البيئة ومع نواب المنطقة وسنعقد لقاء بحضور مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك للتوصل الى حلول عملية حول المواد الموجودة في المعمل لنرى ان كانت قابلة للاستعمال لاحقا او يجب تلفها او ترحيلها ان تعذر تلفها واستدراج عروض للغاية".