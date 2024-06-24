"النشرة": مسيرة إسرائيلية أطلقت قنابل مضيئة فوق الجهة الجنوبية لبلدة شبعا قضاء حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "مسيرة إسرائيلية أطلقت قنابل مضيئة فوق الجهة الجنوبية لبلدة شبعا قضاء حاصبيا بقصد اشعال الحرائق في الإحراج والممتلكات".

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