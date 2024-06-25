- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
الثور ينقلب على الحوثيين
فضح وزير الزراعة في حكومة الانقلابيين الحوثيين عبدالملك الثور مخالفات كبيرة يتم ارتكابها في إدخال المحظورات من المبيدات السامة...
الفيضانات والحرارة تضاعفان بؤس الولايات المتحدة
سيطر البؤس بعد انهيار جسر للسكك الحديدية أثناء الفيضانات في الغرب الأوسط للولايات المتحدة، مما أدى إلى عمليات الإنقاذ والإخلاء،...
خطر المجاعة يهدد غزة
أوضح تقرير الهيئة الدولية الرائدة حول شدة أزمات الجوع إن الجميع تقريبا في غزة يكافحون من أجل الحصول على ما يكفي من الغذاء، وأن أكثر...
مدعون يسعون لحماية عملاء التحقيقات الفيدرالية من ترمب
يواجه الرئيس السابق، دونالد ترمب، مجددًا عددًا من مطالب حظر النشر، حيث يستمع القاضي الفيدرالي الذي يرأس محاكمة الوثائق السرية...
روسيا تحمل أمريكا مسؤولية هجوم أوكراني
تحققت مخاوف غربية من تورط أمريكا بشكل واضح في الحرب بين روسيا وأوكرانيا واستفزازها للكرملين، حيث استدعت وزارة الخارجية الروسية...
السعودية: استمرار العملية العسكرية في غزة يهدد الأمن الإقليمي
نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، اليوم، في الاجتماع التاسع عشر لوزراء...
تدشين الخطة الإستراتيجية لمركز الملك سلمان للإغاثة
دشن المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، بمقر المركز...
كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يصل بكين في زيارة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.