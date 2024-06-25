الثور ينقلب على الحوثيين فضح وزير الزراعة في حكومة الانقلابيين الحوثيين عبدالملك الثور مخالفات كبيرة يتم ارتكابها في إدخال المحظورات من المبيدات السامة... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 18 ذو الحجة 1445 هـ 18 ذو الحجة 1445 هـ الفيضانات والحرارة تضاعفان بؤس الولايات المتحدة سيطر البؤس بعد انهيار جسر للسكك الحديدية أثناء الفيضانات في الغرب الأوسط للولايات المتحدة، مما أدى إلى عمليات الإنقاذ والإخلاء،... أبها: أبها: دوت الخليج 18 ذو الحجة 1445 هـ 18 ذو الحجة 1445 هـ خطر المجاعة يهدد غزة أوضح تقرير الهيئة الدولية الرائدة حول شدة أزمات الجوع إن الجميع تقريبا في غزة يكافحون من أجل الحصول على ما يكفي من الغذاء، وأن أكثر... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 18 ذو الحجة 1445 هـ 18 ذو الحجة 1445 هـ مدعون يسعون لحماية عملاء التحقيقات الفيدرالية من ترمب يواجه الرئيس السابق، دونالد ترمب، مجددًا عددًا من مطالب حظر النشر، حيث يستمع القاضي الفيدرالي الذي يرأس محاكمة الوثائق السرية... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 18 ذو الحجة 1445 هـ 18 ذو الحجة 1445 هـ روسيا تحمل أمريكا مسؤولية هجوم أوكراني تحققت مخاوف غربية من تورط أمريكا بشكل واضح في الحرب بين روسيا وأوكرانيا واستفزازها للكرملين، حيث استدعت وزارة الخارجية الروسية... أبها: فوزية سلامي أبها: فوزية سلامي 18 ذو الحجة 1445 هـ 18 ذو الحجة 1445 هـ السعودية: استمرار العملية العسكرية في غزة يهدد الأمن الإقليمي نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، اليوم، في الاجتماع التاسع عشر لوزراء... طهران: دوت الخليج طهران: دوت الخليج 18 ذو الحجة 1445 هـ 18 ذو الحجة 1445 هـ تدشين الخطة الإستراتيجية لمركز الملك سلمان للإغاثة دشن المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، بمقر المركز... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 18 ذو الحجة 1445 هـ 18 ذو الحجة 1445 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يصل بكين في زيارة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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