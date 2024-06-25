اخبار العالم

بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يصل بكين في زيارة رسمية

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الثور ينقلب على الحوثيين

فضح وزير الزراعة في حكومة الانقلابيين الحوثيين عبدالملك الثور مخالفات كبيرة يتم ارتكابها في إدخال المحظورات من المبيدات السامة...

b4804ede09.jpgأبها: سلمان عسكر
2f026c7b7d.jpg18 ذو الحجة 1445 هـ

الفيضانات والحرارة تضاعفان بؤس الولايات المتحدة

سيطر البؤس بعد انهيار جسر للسكك الحديدية أثناء الفيضانات في الغرب الأوسط للولايات المتحدة، مما أدى إلى عمليات الإنقاذ والإخلاء،...

icon-clock.png18 ذو الحجة 1445 هـ

خطر المجاعة يهدد غزة

أوضح تقرير الهيئة الدولية الرائدة حول شدة أزمات الجوع إن الجميع تقريبا في غزة يكافحون من أجل الحصول على ما يكفي من الغذاء، وأن أكثر...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png18 ذو الحجة 1445 هـ

مدعون يسعون لحماية عملاء التحقيقات الفيدرالية من ترمب

يواجه الرئيس السابق، دونالد ترمب، مجددًا عددًا من مطالب حظر النشر، حيث يستمع القاضي الفيدرالي الذي يرأس محاكمة الوثائق السرية...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png18 ذو الحجة 1445 هـ

روسيا تحمل أمريكا مسؤولية هجوم أوكراني

تحققت مخاوف غربية من تورط أمريكا بشكل واضح في الحرب بين روسيا وأوكرانيا واستفزازها للكرملين، حيث استدعت وزارة الخارجية الروسية...

icon-byline.pngأبها: فوزية سلامي
icon-clock.png18 ذو الحجة 1445 هـ

: استمرار العملية العسكرية في غزة يهدد الأمن الإقليمي

نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، اليوم، في الاجتماع التاسع عشر لوزراء...

icon-byline.pngطهران: دوت الخليج
icon-clock.png18 ذو الحجة 1445 هـ

تدشين الخطة الإستراتيجية لمركز الملك سلمان للإغاثة

دشن المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، بمقر المركز...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png18 ذو الحجة 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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