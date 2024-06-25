شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بين سندان المادتين 45" و "51" من لائحة العقوبات.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بعد قرار الانسحاب من مباراة القمة.. الزمالك بين سندان "المادة 45" والمادة "51" من لائحة العقوبات"، استعرض خلاله لائحة العقوبات المقررة ضد نادى الزمالك، ومحاولات لتكييف نصوص مواد تنقذه من الهبوط للدرجة الأدني، مساعِ لتطبيق عقوبات لا تحرمه من خوض "الكونفدرالية"، خاصة وأن الحديث لازال مستمرا حول البيان الرسمى لنادى الزمالك بعدم خوض مباراة القمة، التي كان مقرر إقامتها، اليوم الثلاثاء، أمام النادى الأهلى، على استاد القاهرة الدولى.

الخيار الأول أمام رابطة الأندية أن يستند لنص المادة 45 من لائحة العقوبات التي تنص على الآتي: يجوز لمجلس إدارة الرابطة بناءً على اعتبارات الصالح العام والظروف القهرية استبعاد نادي أو أكثر عن المشاركة في المسابقات على أن يعود في الموسم التالي لذات المسابقة، وهنا قد تعتمد رابطة الأندية على هذه المادة من أجل استبعاد نادي الزمالك من المشاركة في بطولة الدوري في الموسم الحالي، ومن ثم عودته للمشاركة في الموسم المقبل بشكل طبيعي.



وبالتالي قد يكون المخرج لهذه الأزمة التي قد تستمر بسبب مطالب نادي الزمالك، ويبقى السؤال الأهم، هل تعتمد رابطة الأندية على المادة 54 التي تتيح له استبعاد الزمالك من الموسم الحالي فقط وعودته في الموسم المقبل بالأخص وأنه ضمن المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية في نسختها الجديدة، أم سيلجأ للمدة 51 التي تمكنه من اتخاذ قرار بهبوط الزمالك إلى الدرجة الأدنى؟ وهو الخيار الثانى.

وإليكم التفاصيل كاملة:



بعد قرار الانسحاب من مباراة القمة.. الزمالك بين سندان "المادة 45" والمادة "51" من لائحة العقوبات.. ومحاولات لإنقاذه من الهبوط للدرجة الأدني.. مساعِ لتطبيق عقوبات لا تحرمه من خوض "الكونفدرالية"





برلماني