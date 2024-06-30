قوى الأمن عممت أوصاف جثة سيدة مجهولة الهوية تعرضت لحادث صدم على أوتوستراد حالات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "نحو السّاعة 23:00 من تاريخ 26/06/2024، تعرّضت إحدى السيّدات لحادث صدم على المسلك الغربي من أوتوستراد حالات- مقابل أفران "شمسين"، ما أدّى إلى وفاتها على الفور".
وأوضحت في بلاغ، أنّه "جرى نقل الجثّة إلى برّاد مستشفى سيدة مارتين في جبيل، علمًا أنّ السيّدة المتوّفاة في العقد الثّالث من العمر تقريبًا، طولها نحو 170 سم، معتدلة البنية، ذات بشرة سمراء، شعرها أسود اللّون وأجعد".
وأشارت الشّعبة إلى أنّ "لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة من ذويها أو ممّن يعرف عنها شيئًا، إبلاغهم الحضور الى مكان تواجد الجثّة، والاتصال بمفرزة سير جونية في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 934217-09، تمهيدًا لاستلام الجثّة".
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