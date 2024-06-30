أوضح رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن، أنّ "أرقام الوافدين إلى لبنان، وهم بأغلبيّتهم السّاحقة من اللّبنانيّين، شبه مماثلة لأرقام الوافدين في الفترة نفسها من العام الماضي".
وأشار، في تصريح لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "منذ مطلع شهر حزيران الحالي حتّى الرّابع والعشرين منه، وصل إلى المطار 363623 شخصًا، علمًا أنّ الوافدين يوميًّا تتراوح أعدادهم بين 10 آلاف و16 ألفًا. وكان قد بلغ عدد الوافدين في الشّهر نفسه العام الماضي، 427355".
ولفت الحسن إلى أنّ "كلّ التطوّرات الأخيرة لم تؤثّر على أعداد الوافدين، علمًا بأنّنا لم نصل بعد للفترة الّتي تشهد عادةً أكبر حركة وصول إلى المطار".
كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: التطورات الأخيرة لم تؤثر على أعداد الوافدين وبين 10 و16 ألف شخص يصلون يوميًا للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.