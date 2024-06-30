الحسن: التطورات الأخيرة لم تؤثر على أعداد الوافدين وبين 10 و16 ألف شخص يصلون يوميًا للبنان

أوضح رئيس مطار بيروت الدولي ​فادي الحسن​، أنّ "أرقام الوافدين إلى ​لبنان​، وهم بأغلبيّتهم السّاحقة من اللّبنانيّين، شبه مماثلة لأرقام الوافدين في الفترة نفسها من العام الماضي".

وأشار، في تصريح لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "منذ مطلع شهر حزيران الحالي حتّى الرّابع والعشرين منه، وصل إلى المطار 363623 شخصًا، علمًا أنّ الوافدين يوميًّا تتراوح أعدادهم بين 10 آلاف و16 ألفًا. وكان قد بلغ عدد الوافدين في الشّهر نفسه العام الماضي، 427355".

ولفت الحسن إلى أنّ "كلّ التطوّرات الأخيرة لم تؤثّر على أعداد الوافدين، علمًا بأنّنا لم نصل بعد للفترة الّتي تشهد عادةً أكبر حركة وصول إلى المطار".