يحدث الآن.. جورجيا تغزو أوروبا كروياً بعد رفضها سياسياً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من تبليسي (جورجيا): قد يشعر البعض، وخاصة من غير المهتمين بعالم الرياضة، أن كرة القدم أقل كثيراً من حدث سياسي يتعلق بانضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، والحقيقة أن جورجيا بأكملها تعيش أجواء غزو أوروبا كروياً، بعد رفض انضمامها للاتحاد الأوروبي " سياسياً واقتصادياً".

فقد توقفت عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي "بحكم الأمر الواقع" حسبما أعلن قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في التكتل خلال اجتماع الخميس في بروكسل، مشيرين إلى أن السبب يرجع إلى تبني تبليسي قانونا مثيرا للجدل مستوحى من روسيا بشأن "التأثير الأجنبي" اعتبر مخالفا لقيم الاتحاد.

وقال قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع الخميس ببروكسل، إن مسار انضمام جورجيا إلى التكتل قد توقف "بحكم الأمر الواقع"، بعد أن تبنت تبليسي قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل والذي اعتُبر مخالفا للقيم الأوروبية.

ووفق خلاصات القمة، دعا رؤساء الدول والحكومات الأوروبية "السلطات الجورجية إلى توضيح نياتها عبر قلب المسار الحالي لأفعالها التي تُعرّض للخطر مسار (البلاد) نحو الاتحاد الأوروبي" والتي "تؤدي بحكم الأمر الواقع إلى توقف عمليّة الانضمام" إلى الاتحاد.

أقرب إلى موسكو من أوروبا

ورغم أن جورجيا مرشحة رسميا للانضمام إلى التكتل منذ كانون الأول (ديسمبر) 2023، وأن "الحلم الجورجي" يدعم رسميا الهدف المنصوص عليه في الدستور وهو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لكن الحزب الحاكم منذ 2012 رفع من الإجراءات التي تُقرب البلاد من موسكو حسب منتقديه.

ويشترط قانون "التأثير الأجنبي" على المنظمات غير الحكومية أو وسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج، التسجل باعتبارها "منظمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية" والخضوع لرقابة إدارية صارمة.

وترى المعارضة الجورجيّة أن هذا النص سيُستخدم لقمع منتقدي السلطة، مثلما هي الحال في روسيا مع قانون "العملاء الأجانب".

وأقر البرلمان الجورجي، بفضل أصوات حزب الحلم الجورجي الحاكم، هذا القانون بشكل نهائي بغالبية 84 صوتا، والتف بذلك على فيتو الرئيسة الموالية للغرب سالومي زورابيشفيلي.

الكرة في قلب السياسة

ولا يريد زعماء جورجيا أن يتمكن أي شخص من القول إنهم أبعدوا أعينهم عن الكرة.

بعد اتهامه بالفشل في تلبية متطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ووسط احتجاجات واسعة النطاق على ما يقول النقاد إنه يرقى إلى التحول نحو روسيا، يأمل حزب الحلم الجورجي الحاكم أن يؤدي النجاح في كرة القدم إلى توحيد الدولة الواقعة في جنوب القوقاز المنقسمة بشدة.

إنها قصة تبعث على الشعور بالسعادة ومن الواضح أن الحزب الحاكم المحاصر يريد أن يرتبط بها. بيدزينا إيفانيشفيلي، الأوليغارشية المراوغة ورئيسة الوزراء السابقة التي تشرف على الحلم الجورجي، سلمت بالفعل ما مكافآت كبيرة للاعبين على أدائهم - ووعدت بمضاعفتها إذا فازوا في دور الـ16على اسبانيا الليلة (مساء الأحد)

وحقق منتخب البلاد لكرة القدم، الأربعاء الماضي، فوزا تاريخياً على البرتغال في منافسات بطولة أمم أوروبا 2024.

حتى أن ماموكا مدينارادزه، زعيم الحلم الجورجي في البرلمان، اتهم المعارضة بالفشل في الاحتفال بنجاح الفريق بالقدر الكافي ــ والتآمر بدلاً من ذلك مع الزعماء الغربيين من أجل "عزل جورجيا عن المجتمع الدولي".

ويوم الجمعة، تم تقديم بيان مشترك نظمته ليتوانيا ووقعته 36 دولة في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اتهم قوات الأمن الجورجية باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين وحث على إلغاء قانون العملاء الأجانب، الذي قالت إنه كان سيؤدي إلى إلغاء قانون العملاء الأجانب. "تأثير مروع" على وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية. وتقول شركة "جورجيان دريم" إن الإجراءات ضرورية لحماية سيادتها، وتصر على أن القواعد متوافقة مع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، وفقًا لتينا أخفليدياني، وهي زميلة باحثة في وحدة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في مركز دراسات السياسة الأوروبية، في حين أن الغالبية العظمى من الجورجيين يريدون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإن استجابة بروكسل لتحركات تبليسي كانت بطيئة للغاية وحذرة للغاية بحيث لا يمكن قبولها. تشكل تهديدًا للحلم الجورجي قبل انتخابات أكتوبر.

وقالت: "إن تجميد اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي يحدث بالفعل، ولكنه تدريجي وليس جذريًا، لذا فإن هذا لن يخلق أزمة بالنسبة لهم". وأضاف: "سيظلون يحاولون الفوز في الانتخابات بالتصريح بأن جورجيا لا تزال على المسار الأوروبي، حتى في الوقت الذي يقومون فيه بتخريب ذلك من خلال أفعالهم".

وعلى الرغم من ذلك، فإن لاعبي كرة القدم في جورجيا أنفسهم منقسمون بشكل متزايد. وفي إبريل/نيسان، نشر كابتن المنتخب الوطني، جابا كانكافا، رسالة لدعم أولئك الذين يحتجون على مشروع قانون الوكيل الأجنبي. تم استبعاده لاحقًا من الفريق، على الرغم من أن اللاعبين الآخرين الذين دعموا المتظاهرين حصلوا على أماكن، بما في ذلك الجناح خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي سجل الهدف الافتتاحي في المباراة ضد البرتغال.