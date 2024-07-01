دريان بحث مع المطران عبد الساتر في الشؤون العامة وأخر المستجدات

بحث مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مع راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر في الشؤون العامة وأخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

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