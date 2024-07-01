شكرا لقرائتكم خبر عن "لوفتهانزا" تعلق رحلاتها الليلية من وإلى لبنان.. هذا موعد انتهائها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران تعليق رحلاتها الليلية من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت بشكل مؤقت.

وستتوقف شركات الطيران التابعة للمجموعة عن تسيير الرحلات الليلية من وإلى بيروت حتى 31 يوليو الجاري، نظرًا للتطورات الحالية في الشرق الأوسط. "لوفتهانزا" تعلق رحلاتها من وإلى لبنان كما أعلنت المجموعة، الإبقاء على تسيير الرحلات النهارية من وإلى بيروت كالمعتاد.



وتحذر وزارة الخارجية الألمانية في برلين، مواطنيها منذ فترة طويلة من السفر إلى لبنان.

وتطالب الوزارة الرعايا الألمان بشكل ملح بمغادرة لبنان، مؤكدة أنه "لا يمكن استبعاد تفاقم الوضع وتوسع رقعة الصراع".