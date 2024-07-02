الترك ترأست اجتماعا لمجلس الامن الفرعي في النبطية لبحث الاجراءات استعدادا لموسم عاشوراء

ترأست محافظ النبطية هويدا الترك اجتماعا لمجلس الامن الفرعي في محافظة النبطية استعدادا لعاشوراء في مدينة النبطية حضره المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات ، ممثل قائد المنطقة العسكرية في الجنوب العميد شربل أبو خليل .، قائد منطقة الجنوب الجنوب الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد ماجد أيوبي ، رئيس اتحاد بلديات الشقيف محمد جميل جابر ، رئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح بلال شحاذة رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل ، رئيس بلدية انصار صلاح عاصي رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في النبطية العميد الركن علي إسماعيل ، مدير المديرية الإقليمية لامن الدولة في النبطية المقدم حسين طباجة قائد سرية درك النبطية المقدم حسن حمود رئيس دائرة الامن العام الإقليمية في النبطية المقدم علي حلاوي امر مفرزة النبطية القضائية المقدم فاروق سليقا امر مفرزة صيدا القضائية المقدم سامي فرحات رئيس مكتب جهاز أمن السفارات في النبطية الرائد عباس عنيسي ئيس مكتب المعلومات في قوى الامن الداخلي في النبطية النقيب علي حمية .

وتطرق المجتمعون الى التدابير والإجراءات والجهوزية الأمنية لمراسم عاشوراء في النبطية التي تبدأ ليل الاحد- الاثنين في المدينة القادم حيث أشادت المحافظ الترك بدور الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية والجهوزية التامة للأجهزة الأمنية تحضيرا واستعدادا لعاشوراء