بيان لـ12مسؤولا حكوميا أميركيا استقالوا احتجاجا على حرب غزة: سياسة بايدن تجاه غزة فشلت وتهدد الأمن القومي

اشار بيان لـ12مسؤولا حكوميا أميركيا استقالوا احتجاجا على حرب غزة، الى ان سياسة الرئيس الاميركي جو بايدن تجاه قطاع غزة فشلت وتهدد الأمن القومي.

وذكر بيان المستقيلين من إدارة بايدن بان الغطاء الأميركي لإسرائيل وتدفق السلاح تواطؤ في عمليات القتل والتجويع في غزة، ولفت الى ان السياسة المتعنتة بشأن غزة تهدد الولايات المتحدة وحياة جنودنا ودبلوماسيينا.

ولفت بيان المستقيلين من إدارة بايدن الى ان سياسة الإدارة تجاه غزة تقوض مصداقيتنا في جميع أنحاء العالم، واشار الى ان سياساتنا الحالية في غزة تضر بالفلسطينيين وإسرائيل والأمن القومي الأميركي.