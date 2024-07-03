احتراق بيك اب على حاجز الجيش اللبناني اخر اوتوستراد صور

افاد مراسل "النشرة" باحتراق بيك اب على حاجز الجيش اللبناني اخر اوتوستراد صور، وعملت فرق الاطفاء الدفاع المدني اللبناني وكشافه الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على التدخل واخماد الحريق بسرعة.

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