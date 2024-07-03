الملكة كاميلا تلتقي الطفل مبتور الأطراف

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: حضر طفل بريطاني مبتور الأطراف يبلغ من العمر تسع سنوات، وكان غاب عن حفلة الحديقة الملكي بسبب ازدحام مروري، اجتماعًا خاصًا مع الملكة كاميلا.

وكان توني هودجيل، من ويست مولينغ، مقاطعة كينت، في طريقه إلى قصر باكنغهام في مايو عندما علق هو وعائلته في حركة المرور على الطريق السريع M20.

وكانت تمت دعوته بعد ذلك لتناول الشاي مع الملكة في مقر إقامتها في لندن. وفي الحفل، حصل توني أيضًا على وسام الإمبراطورية البريطانية (BEM) لخدماته في مجال منع إساءة معاملة الأطفال.

جائزة شرف

وأصبح توني، الذي بُترت ساقاه بعد أن تعرض للإيذاء عندما كان طفلاً، أصغر من يحصل على جائزة شرف العام الجديد على الإطلاق.

وقالت والدة الصبي بالتبني، باولا هودجيل، في وقت سابق إن العائلة دعيت في الأصل إلى حفلة في الحديقة في تاريخ مختلف، لكن كان عليهم تقديم الموعد حتى تتمكن من إجراء عملية جراحية لسرطان الأمعاء.

وفي مقطع فيديو نُشر على موقع X، تويتر سابقًا، نقلته (بي بي سي)، قالت الملكة كاميلا: “من الرائع حقًا أن نلتقي بك هنا اليوم. "كنا نظن أننا سنقيم لك حفلة خاصة في الحديقة."

ورد الطفل توني بالقول إنه “سعيد جدًا” لأنه تمكن أخيرًا من حضور الحفلة". وقال: "كان من المفترض أن أذهب إلى حفلة في الحديقة، لكننا علقنا في حركة المرور ولقد نشرت والدتي تغريدة".

المريضة ليلى

وقال فريق الملكة: "من المحزن للغاية أنك لم تحضر حفلة الحديقة اليوم، لكننا اكتشفنا أنني كنت على موعد خاص مع شخص آخر يدعى ليلى".

كما تمت دعوة مريضة ورم في المخ ليلى أودونوفان، 11 عامًا، من شمال يوركشاير، للقاء الملكة كاميلا بعد أن فاتتها حفلة الحديقة في مايو بسبب اعتلال صحتها.

وقالت ليلى: “لم نتمكن من الحضور إلى حفلة الحديقة الشهر الماضي لأنني كنت في المستشفى. جلسنا حول الطاولة وتحدثنا قليلاً. لقد تناولنا بعض الكعك الصغير وبعض السندويشات والشاي".

يشار إلى أن حفلات الحديقة الملكية تقام كل صيف للمدعوين الذين أحدثوا تأثيرًا إيجابيًا في مجتمعهم.