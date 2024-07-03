بوعاصي دعا "الوطني الحر" إلى مناظرة علنية عن ملف النازحين: "للمرة الألف رح تقولوا الدنيا عم بتشتي"

اعتبر المكتب الاعلامي لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أنه "من الصعب ان ينحدر شخص إلى الانحطاط الذي وصل اليه تيار جبران باسيل".

ولفت المكتب، الى أن "هذه الزمرة تتهم النائب بيار بو عاصي حين كان وزيرًا للشؤون الاجتماعية بوقف تعداد النازحين السوريين. يتناسى تيار الكذب انه هو من طلب من منظمات الامم المتحدة وقف تعداد النازحين السوريين ولم يجرؤ بالتواطؤ او الجبن طوال ٦ أعوام من حكم أبيه الروحي ان يطلب من المفوضية العليا للاجئين تسليم داتا المعلومات عن اكثر من مليون سوري، أسوة بالأردن وتركيا".

وأعلن أننا "نتحداهم ان يظهروا موقفا واحداً من قبلهم في الفترة الممتدة بين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ في هذا الصدد"، مضيفاً "يا معشر المنافقين المتذاكين، تعداد النازحين السوريين يكون حكماً بيد وزارة الداخلية تعاونها وزارات كالتربية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية. على كل حال يتحداكم النائب بو عاصي ويدعوكم إلى مناظرة علنية حول هذا الموضوع".

وتابع "منعرف انكن معودين وللمرة الألف رح تقولوا الدنيا عم بتشتي".