شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تدين بيان حلف الناتو وتعتبره "وثيقة غير قانونية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفضت كوريا الشمالية بشدة الإعلان الذي تبناه قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الأسبوع الماضي، ووصفته بأنه "وثيقة غير قانونية".

وأفاد بيان أصدرته وزارة الخارجية الكورية الشمالية عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن الإعلان "ينتهك الحقوق المشروعة للدول المستقلة ذات السيادة وهو برنامج مواجهة يحرض على حرب باردة جديدة ومواجهة عسكرية على نطاق عالمي".

استياء من التقارب الكوري الروسي



وتبنى حلف الناتو يوم الأربعاء الماضي إعلانًا مشتركًا يعبر عن المخاوف بشأن الشراكة المتنامية والتعاون العسكري غير القانوني بين كوريا الشمالية وروسيا.

وزعمت كوريا الشمالية أن واشنطن "حاولت باستمرار" دمج الدول الأسيوية المؤيدة للولايات المتحدة في الناتو خلال العقد الماضي.

وحذرت من أن "استراتيجية الولايات المتحدة المتمثلة في "عولمة" الناتو يمكن أن تجلب بالتأكيد خطر نشوب حرب عالمية".