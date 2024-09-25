رئيس جامعه الزقازيق يشهد حفل تخرج برامج المنح الجامعية المصرية الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

شارك الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعه الزقازيق، اليوم الثلاثاء، حفل تخرج برامج المنح الخاصة المصرية الأمريكية المقدمة من الوكالة الأمريكية بالقاهرة وهيئة أميديست، والتي شملت :- برنامج منح الجامعات الحكومية المنبثق من مبادرة مصر ـ الولايات المتحدة للتعليم العالي، وبرنامج مراكز التميز للزراعة والمياه، وبرنامج المنح الجامعية، وبرنامج رواد وعلماء مصر .

شهد الحفل عدداً من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة، وتم استقبال "الدفعة الأولى والثانية من برنامج رواد وعلماء مصر" والدفعة الرابعة والخامسة من برنامج "المنح الجامعية"، والاحتفال بتخرج الدفعة "الخامسة من برنامج منح الجامعات الحكومية" المنبثق من مبادرة مصر ـ الولايات المتحدة للتعليم العالي والدفعة الأولى من برنامج "المنح الجامعية" والدفعة الأولى من برنامج " مراكز التميز للزراعة والمياه".

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن خريجي هذه البرامج هم قادة المستقبل، حيث تدعم الوزارة دورهم في سوق العمل وتسهم في رفع درجة الوعي المجتمعي إلي جانب إتاحة فرصة التأثير في الاقتصاد المصري عبر العديد من التخصصات الحياتية المختلفة.

وأضاف الوزير، أن المنح ليست مجرد دراسة في البرامج الخاصة والمتميزة فقط وإنما برامج تدريبية لإعداد الطلاب وتحسين لغتهم ومهاراتهم المختلفة، وتحقيق محور التكامل المنصوص عليه ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي لأن اختيار الطلاب تم بناءً على تمثيل كل أقاليم الدولة المصرية؛ حيث أنه غير مقتصر على جامعة محددة أو تخصص بعينه، بالإضافة إلى البرامج التي يدرسها الطلاب مثل الزراعة والمياه والطاقة الجديدة والمتجددة، وجميعها برامج تحتاجها الدولة المصرية في خطط التنمية ، ويعد ذلك ضمن محاور الاستراتيجية.

كما أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن أهم جوانب هذا المشروع تكمن في الحرص على الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة؛ مناشداً بضرورة تشجيع الجامعات المصرية على تقديم كافة سبل الدعم لهم.

و أعرب الدكتور خالد الدرندلي عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية والتي تهدف إلي دعم الطلاب المتفوقين والمتميزين وتحفيزهم على البحث العلمي والابتكار ومواكبة التقنيات الحديثة.

و أكد رئيس الجامعة أن هذه البرامج تُعَد فرصاً تعليمية تتسم بالتميز وريادة الأعمال والإعداد الجيد لسوق العمل للشباب الموهوبين لتمكينهم من الحصول على تعليم عالٍ يُسْهِم في بناء مجتمع مثقف ومتقدم وتساعدهم فى دخول سوق العمل بمختلف المجالات .

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم الطلاب تقديراً لإنجازاتهم .

جدير بالذكر أن هذه البرامج تمنح شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عددٍ من الجامعات المصرية الحكومية وغير الحكومية ، وتركز على المجالات التالية:- ( المياه، الطاقة، الزراعة، تغيير المناخ، التمريض، السياحة، الثقافة، التراث، الصناعة والصناعة التحويلية ، التجارة والأعمال، اللوجيستيات وسلاسل الإمداد والصحة العامة، الإعلام، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي والعلوم ).

يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية مصر الرامية إلى تطوير المهارات البشرية ، وانطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.