شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مزرعتين في إيطاليا بسبب التعامل بـ "العبودية".. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُغلقت مزرعتين في إيطاليا، إذ جرى إبقاء ما يربو على 30 عامل حصاد هنديا بها في ظروف شبيهة بالعبودية.

وصادر محققون في نفس الوقت قرب مدينة فيرونا شمالي البلاد أصولا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 500 ألف يورو (545624 دولار). وعد بتقاضي أجور جيدة ويحقق بشأن المالكين الاثنين لهذه الأصول، وهما من الهند أيضا.

وبحسب السلطات أغرى الرجلان إجمالي 33 من مواطنيهما ليأتوا من بلادهم إلى إيطاليا، على وعد بتقاضي أجور جيدة والحصول على ظروف معيشية أفضل.

واضطر العمال إلى دفع 17 ألف يورو لدخول البلاد والحصول على تصريح عمل مفترض، أو أن يصبحوا مديونين. إجبار العمال على العمل وأخذت جوازات سفرهم منهم لدى وصولهم، وأجبر العمال على العمل في الحقول بالمزرعتين الواقعتين قرب بلدية كولونيا فينيتا.

وذلك لمدة تتراوح ما بين 10 و 12 ساعة لسبعة أيام في الأسبوع، بأجر 4 يوروات في الساعة.

وجرى تسكينهم في منازل متداعية بها منشآت صرف صحي غير صالحة للاستخدام الآدمي.