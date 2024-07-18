الجيش الأوكراني يقصف غورلوفكا بقذائف "الناتو"

ياسر رشاد - القاهرة - قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية لدى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء أمس الأربعاء، إن القوات الأوكرانية أطلقت 3 قذائف من إمدادات الناتو عيار 155 ملم على مدينة غورلوفكا.

دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان الممثلية الذي تم نشره على قناتها في "تليغرام"، أنه "عند الساعة 22.15 تم تسجيل استهداف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية بثلاث قذائف من عيار 155 ملم لبلدة دزيرجينسك - مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)".

وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لشركة "ستيرول" الكيميائية وشركات تعدين الفحم. وتعتبر واحدة من أكبر المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغ عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص قبل بدء الصراع في دونباس.

تستخدم دول الناتو المدفعية عيار 155 ملم

وتستخدم دول الناتو المدفعية عيار 155 ملم. زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمدافع هاوتزر بعيدة المدى من طراز "أم 777" من عيار 155 ملم، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمنصات مدفعية ذاتية الدفع ألمانية من طراز "بي زد 2000" ومدافع ذاتية الدفع من طراز "كارب" البولندية ومدافع ذاتية الدفع فرنسية من طراز "سايزار" التي تستخدم قذائف من هذا العيار أيضًا.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا)، متبعة أساليب إرهابية؛ وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.