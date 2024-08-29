بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: الحوثيون وافقوا على هدنة موقتة للسماح لسفن الإنقاذ بالوصول إلى ناقلة النفط "سونيون"

اعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أن "الحوثيين وافقوا على هدنة مؤقتة للسماح للقوارب الصغيرة وسفن الإنقاذ بالوصول إلى ناقلة النفط "سونيون" في البحر الأحمر".

وفي وقت سابق، اعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، أن "لا تسرب للنفط من الناقلة سونيون ولا تزال راسية في البحر".

وكانت قد افادت وكالة "رويترز"، بأن "قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي تدرس تنفيذ إجراءات وقائية في البحر الأحمر منها سحب ناقلة النفط سونيون".

وافادت هيئة بحرية بريطانية، بأننا "تلقينا تقارير من سفينة تجارية أن الناقلة سونيون لا تزال طافية في البحر الأحمر".