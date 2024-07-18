شكرا لقرائتكم خبر عن 95 جنديًا من كل جانب.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإفراج عن الأسرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء، إن أوكرانيا وروسيا تبادلتا إجمالي 190 أسير حرب، إذ أفرج كل جانب عن 95 أسيرًا.

وأعلن زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام: "أُفرج عن 95 مدافع آخر من الاعتقال الروسي، والجنود كانوا من الجيش والحرس الوطني وحرس الحدود".

وبحسب السلطات الأوكرانية فقد أُسر الرجال في 2022. آلاف الأسرى من الجانبين وأكدت وزارة الدفاع الروسية أيضا تبادل 95 جنديًا من كل جانب، وذكر الأوكرانيون والروس أن دولة الإمارات توسطت في عملية التبادل.

ووفقًا للسلطات الأوكرانية، فقد أعادت موسكو أكثر من 3400 جندي ومدني منذ الغزو الشامل في فبراير 2022.

وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد أُسر ما يربو على 6400 جندي أوكراني حتى مطلع يونيو، بينما احتُجز ما يربو على 1300 جندي روسي في المعسكرات الأوكرانية.