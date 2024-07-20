واللا: عودة الكهرباء إلى بلدات بالجليل الأعلى في اسرائيل تضررت بقصف "حزب الله"

تمكن موظفو الصيانة في شركة الكهرباء الإسرائيلية من إعادة تشغيل خطوط الكهرباء، وتأمين وصولها، مجددًا، إلى مستوطنات "دوب" و "مسكاف عام" و "مرغليوت" و "منارة" في الجليل الأعلى، وذلك إثر انقطاعها، ليلة الجمعة - السبت، بأعقاب قذائف أطلقها "حزب الله" باتجاه المنطقة.

وبحسب موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، "قام عمال شركة الكهرباء، بعد حصولهم على موافقة الجيش الاسرائيلي"، بإصلاح الأسلاك الكهربائية التي تضررت، وتم استئناف تزويد هذه البلدات الحدودية مع لبنان بالكهرباء.

وعلى صلة، يُذكر أن مدير عام الشركة الحكومية الاسرائيلية لإدارة قطاع الكهرباء في إسرائيل، كان قد أثار هلعًا لدى الجمهور الإسرائيلي، بعد تحذيره من أنه في حال اتساع القتال بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب شاملة، فإن إسرائيل "في وضع ليس جيدًا ولسنا مستعدين لحرب حقيقية".

وردًا على سؤال، خلال مؤتمر نظمه "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، حول ما إذا كان بإمكانه التأكيد على استمرار إمداد التيار الكهربائي خلال حرب مستقبلية، أجاب غولدشتاين أن "الإجابة هي لا. لكن سنعتمد على سرعة البديهة الإسرائيلية. فإسرائيل هي جزيرة طاقة وسيتعين علينا أن نزود أنفسنا، وهذه هو تفوقنا أيضًا، فنحن مدربون على العمل في جزيرة".