القضاء الأميركي يتهم خمسة عسكريين روس بشن هجمات سيبرانية ضد أوكرانيا

وجّه القضاء الأميركي اتهامات لخمسة عسكريين روس بشنّ هجمات إلكترونية على بنى تحتية مدنية في أوكرانيا، قبل الحرب الروسية. وذكر مساعد المدّعي العام ماثيو أولسن، إنّ الحملة السيبرانية التي أطلق عليها اسم "ويسبر غيت" استهدفت أجهزة الطوارئ في أوكرانيا والقضاء ووكالات مسؤولة عن سلامة الغذاء والتعليم.

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