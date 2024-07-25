شكرا لقرائتكم خبر عن متجهًا نحو الجنوب.. إعصار "جيمي" يضرب تايوان ومركزه يتجاوز العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب الإعصار "جيمي" ساحل تايوان صباح اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي)، ومر مركزه جنوب العاصمة مرتفعة الكثافة السكانية تايبيه.

فيما أشارت تقديرات مبكرة إلى أن الخسائر جراء العاصفة ستصل إلى 25 مليون دولار.

مقتل 4 في الفلبين

ويُعد الإعصار جايمي من الفئة الثالثة، إذ هب صوب الجزيرة، بعدما قتل 4 أشخاص من الفلبين.



لكن بعدما اصطدام الإعصار بالطبيعة الجبلية لتايوان أبطأ سرعة الرياح إلى 166 كيلومترًا في الساعة بعد وصوله لليابسة، وفقًا للخبير تشاك واتسون، الذي يعمل لدى مؤسسة "إنكي" لأبحاث.

واستعدت تايوان للإعصار، إذ ألغت رحلات طيران ورحلات عبارات وأغلقت مكاتب ومدارس، وعلقت العمل في البورصة يومي الأربعاء والخميس.