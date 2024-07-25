شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في تايوان.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

إعصار جيمي في تايوان

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الدمام - شريف احمد - أغلقت جميع المدن والمقاطعات التايوانية الـ22 اليوم الخميس المدارس والمكاتب الحكومية، بسبب إعصار جيمي.وذكرت وكالة الأنباء التايوانية أن السلطات أعلنت مساء أمس الأربعاء أنه سوف تغلق جميع المدارس والمكاتب الحكومية، اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي.وقد أدى إعصار جيمي، أحد أقوى الأعاصير التي ضربت تايوان خلال الأعوام الأخيرة، لوفاة شخصين وإصابة 200 آخرين وإلغاء جميع الرحلات الداخلية اليوم.وتتعرض الفلبين لمتوسط 20 إعصارًا استوائيًا كل عام.