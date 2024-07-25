ترامب: إسرائيل بحاجة لإنهاء الحرب واستعادة الأسرى بسرعة

ذكر الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات دونالد ترامب، أنّ "إسرائيل بحاجة لإنهاء الحرب واستعادة الأسرى بسرعة"، وذلك في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد لقاء الأخير مع الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت لاحق من اليوم، عقب كلمته التي ألقاها أمام أعضاء الكونغرس في واشنطن.

وكان ترامن قد قال تعليقًا على لقائه المرتقب مع نتانياهو: "أجندتي للسلام من خلال القوة ستثبت للعالم أن الحروب الرهيبة والمميتة يجب أن تنتهي".

وأمس، أعاد نتانياهو إطلاق مزاعم إسرائيل بشأن عدم ارتكاب جرائم الحرب بحق الفلسطينيين وعدم منع إيصال المساعدات عن قطاع غزة، كما هاجم المحكمة الجنائية، في حين قاطع عدد من المسؤولين في الكونغرس ومجلس النواب كلمته، بينما أشار نتانياهو إلى أنه لن يقبل بأقل من "نصر كامل" على حماس في الحرب.