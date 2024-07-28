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الحزب المصرى الديمقراطى يناقش أهمية تدشين مفوضية لمكافحة التمييز

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القاهرة - سامية سيد - ناقش الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، لمناقشة أهمية تدشين مفوضية لمكافحة التمييز، بمشاركة النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والنائب فريد البياضي عن الحزب المصرى الديمقراطى، وأهم الاشكاليات التى تواجه انشاء المفوضية، وتدشين حوار مجتمعي حول أهمية هذا القانون لتحقيق المساواة ومكافحة كافة أشكال التمييز في المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء مع الهيئة البرلمانية  للحزب المصري الديمقراطي مع مجموعة عمل مفوضية مكافحة التمييز، والتي تكونت من أكثر من 18 منظمة ومؤسسة، عكفت على عقد ورش عمل لصياغة قانون شامل.

ويهدف اللقاء أيضا إلى تقديم دعم مجلس النواب للضغط لإنشاء المفوضية، وأهمية التوعية المجتمعية خاصة أن هذه القضية نابعة من المجتمع فلابد من إرساء مفاهيم من شأنها مكافحة العنصرية ونشر الثقافة التى تهدف لتنشئة الأجيال الجديدة على عدم التمييز مع الآخر.

ومن جانبها قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن تدشين المفوضية يأتي تنفيذًا للاستحقاق الدستورى الوارد فى المادة رقم 53 من الدستور، والتى نصت فى فقرتها الأخيرة أن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

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الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

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الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

 

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الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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