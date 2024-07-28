شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لانتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، عن اكتمال النصاب القانونى بحضور 50%+ 1 من أعضاء الجمعية العمومية للصندوق.

وبدأ اجتماع الجمعية العمومية بقاعة محمد حسنين هيكل، لمناقشة جدول الأعمال المطروح، ومن المقرر بدأ عملية التصويت عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً، مع إمكانية المد في حالة زيادة عدد الناخبين، وذلك بعد التوافق بين المرشحين.

تجدر الإشارة إلى أنه أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات صندوق تكافل الصحفيين الكشوف النهائية للمرشحين على عضوية مجلس إدارة صندوق التكافل، وذلك بعد غلق باب الطعون والتنازلات، على أن تجرى الانتخابات يوم الاحد الموافق 28-7-2024 بمبنى النقابة، وبلغ عدد المرشحين 16 زميلا وزميلة .