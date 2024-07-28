شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت فى انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل، التصويت فى انتخابات صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، بعد اكتمال النصاب القانونى بحضور 50%+ 1 من أعضاء الجمعية العمومية للصندوق.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساءً، مع إمكانية المد في حالة زيادة عدد الناخبين، وذلك بعد التوافق بين المرشحين.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات صندوق تكافل الصحفيين الكشوف النهائية للمرشحين على عضوية مجلس إدارة صندوق التكافل، وذلك بعد غلق باب الطعون والتنازلات، على أن تجرى الانتخابات يوم الاحد الموافق 28-7-2024 بمبنى النقابة، وبلغ عدد المرشحين 16 زميلا وزميلة .



بداء التصويت بانتخابات صندوق التكافل بنقابة الصحفيين



انتخابات صندوق التكافل بنقابة الصحفيين