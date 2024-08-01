نصر الله: نحن شركاء مع حماس في المقاومة والشهادة وسنصنع النصر

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم حسن نصر الله الأمين العام لجماعة "حزب الله" بالعزاء والتبريك باستشهاد إسماعيل هنية للمقاومة في حركة حماس والقسام، قائلا: أن حزب الله شركاء مع حماس في المقاومة والشهادة وسنصنع النصر المحتوم.

وأضاف حسن نصر الله في كلمته خلال مراسم تشييع القائد فؤاد علي شكر "السيد محسن" في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية لبيروت: أن اغتيال هنية أثقل علينا والمنا نحن محور المقاومة، وحركات المقاومة يستشهد قادتها كما يستشهد مجاهدوها.

سنصنع النصر المحتوم

وأكد نصر الله، أن حزب الله شركاء مع حماس في المقاومة والشهادة وسنصنع النصر المحتوم، واستهداف المبنى المدني المليء بالسكان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية أدى إلى ارتقاء 7 قتلى، ومن بين القتلى في استهداف المبنى بحارة حريك القائد فؤاد شكر وشخص إيراني إضافة لعشرات الجرحى.