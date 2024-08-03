شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينجح فى تدعيم حقوق المواطن المصرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصري، في ظل تسليم الدولة المصرية بأن عملية تعزيز حماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة وتراكمية الأثر، وتظهر نتائجها بشكل متدرج.

ونفذ التحالف الوطني العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل ملايين المصريين، خاصة أن هذه المبادرات تنوعت ما بين التمكين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة أنه يمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى قدرته على الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات مصر.

ويعد التحالف الوطني أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصري، ويؤكد كيف يمكن للمجتمع المدني الحيوي المتنوع القادر على العمل بحرية أن يصبح ركيزة أساسية في ضمان حماية مستدامة لحقوق الإنسان، خاصة أن الفكرة الأساسية من وجود منظمات المجتمع المدني هي مساهمتها في تعزيز وحماية وتحسين حياة المواطنين.

وقدم التحالف الوطني نموذج محترف في إدارة أموال التبرعات وأوجه الإنفاق وهذا ما كنا نفتقده كثيرا السنوات الماضية.