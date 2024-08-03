شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تستضيف اللواء سمير فرج فى حوار مفتوح الثلاثاء القادم والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين المفكر الاستراتيجى والخبير العسكرى اللواء الدكتور سمير فرج فى حوار مفتوح حول "الأمن القومى المصرى والعربى فى ظل الصراعات الراهنة بالمنطقة"، الثلاثاء القادم الموافق 6 أغسطس 2024 فى الخامسة مساءً بالقاعة المستديرة - الدور الثالث بمبنى النقابة.

وعلى جانب آخر، تواصل لجنة الحريات والتشريعات التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، غدا الأحد، أعمالها للاتفاق على أوراق العمل والتوصيات المرفوعة إلى المؤتمر الذي من المقرر عقده في أكتوبر المقبل، ووضع برنامج زمني لإنجاز محاور العمل.



يذكر أن اللجنة انتهت من وضع ورقة توصيات بأولويات الإصلاح التشريعي العاجل، وتعكف من خلال مجموعة عمل على تحديث ميثاق الشرف الصحفي وأكواد النشر الصادرة من المجلس الأعلى للإعلام، على ضوء المعايير الدولية لتعزيز جودة الصحافة.



كما تعمل على دراسة الاحتياجات اللازمة لخلق بيئة عمل آمنة للزميلات والزملاء داخل المؤسسات الصحفية.



وشكلت اللجنة مجموعة عمل عقدت ورشة عمل الأربعاء الماضي، لبدء وضع مشروع قانون متكامل لحرية تداول المعلومات، بهدف توحيد المشروعات المتناثرة وتنقيتها وتحديثها، انطلاقا من المشروعات المقدمة للحكومة والحوار الوطني.



كما بدأت اللجنة دراسة الأطر التشريعية لإدارة المؤسسات الصحفية وأطر التعاقد والعمل في الصحف القومية والخاصة، لبحث أثرها على حرية المهنة ومستوى الممارسة.



وناشد محمد بصل، منسق الحريات والتشريعات بأعمال المؤتمر، الزملاء الصحفيين الانضمام لأعمال اللجنة، من خلال الحضور أو التقدم بالأفكار والمقترحات حول المحاور الثمانية المذكورة سلفا.



وشدد على أن المشاركة الكثيفة في الأعمال التحضيرية تضمن توسيع آفاق للمؤتمر العام السادس وطرح أكبر عدد من الأفكار والتوصيات الجادة أمام مجلس النقابة وجمعيتها العمومية والسلطة التشريعية والجهات الحكومية المعنية، بهدف دعم حرية الصحافة التي هي حجر الأساس لتطويرها وتحسين أوضاعها المهنية والاقتصادية.

