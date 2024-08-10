اشارت معلومات عسكرية لقناة "الجديد" الى إشكال حصل بين الجيش اللبناني والقوات الفرنسية أثناء دورية مشتركة في كفر حمام، فعندما غيرت الدورية مسارها اعترض الضابط اللبناني ومن ثم تراجعت الدورية عن المكان الخطأ، وأكملت مسارها المحدد سلفا.
ولفتت معلومات عسكرية لـ "الجديد" الى انه بعد دقائق استهدفت مسيرة إسرائيلية المكان الذي وجدت فيه الدورية الفرنسية، وقد خلق هذا الموضوع بلبلة كبيرة وصلت إلى قائد الجيش العماد جوزف عون الذي اعترض على أداء القوات الفرنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات عسكرية للجديد: مسيرة إسرائيلية استهدفت مكان وجدت فيه دورية فرنسية بعد تغيير مسارها واشكال مع الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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