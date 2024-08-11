وزير الزراعة يتفقد أعمال التطوير بحديقة الحيوان بالجيزة -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال التطوير بحديقة الحيوان بالجيزة، للوقوف على معدلات الإنجاز، والتنفيذ بها.

وقال وزير الزراعة، إن هناك تعاون مثمر وجاد بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي، في تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية، من بينها مشروع تطوير حديقتيّ: الحيوان والأورمان، لافتا الى ان عمليات التطوير بالحديقتين، تتماشي مع خطة الدولة لتطوير الأصول، واستغلالها الاستغلال الامثل، وتحقيق العائد الإقتصادي المناسب.

وأكد فاروق على خطه التطوير اعتمدت علي أهمية الحفاظ على القيمية التاريخية والتراثية والثقافية للحديقة، ومراعاة البيئة الحيوانية والنباتية والاثرية بها، وان يساهم هذا التطوير في تحقيق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للزائرين، بإعتبار الحديقة متنفس طبيعي لأبناء محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات القريبة.

واشار الوزير، إلى أن عمليات التطوير، تتم وفقًا للمعايير الدولية في عمليات تربية وايواء الحيوانات، حسب ما جاء بخطاب الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان والذي سيساهم في عودة الحديقة إلى التصنيف الدولي لحدائق الحيوان، واستعادتها لقيمتها التاريخية المهمة.

وشدد فاروق، على مراعاة توفير البيئة اللازمة لحيوانات الحديقة لحين الانتهاء من عمليات التطوير، وتقديم كافة سبل ووسائل الرعاية الصحية والبيطرية والتغذية اللازمة لها، وتوفير الاشراف البيطري الكامل من خلال المجموعه البيطرية الاجنبيه التي تعمل علي قدم وثاق للعبور بالحيوانات مرحله التطوير دون ايه خسائر صحيه او نفسيه ، واشاد بحاله التعاون بين كل الجهات المعنيه في المشروع.