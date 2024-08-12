ولي العهد ورئيس جنوب أفريقيا يبحثان العلاقات الثنائية

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفيًا، اليوم، برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا. وخلال الاتصال جدّد ولي العهد تهنئته للرئيس سيريل رامافوزا بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة. وقد جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات. كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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