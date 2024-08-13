ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رسالة خطية، من رئيس غينيا مامادي دومبوي، تتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التنسيق والتشاور في شتى المجالات.

وتسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، خلال استقباله اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، وزير التخطيط والتعاون الدولي في غينيا إسماعيل نابي.

وبحث الجانبان، خلال الاستقبال، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.