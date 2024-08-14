نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، قام وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، اليوم، بزيارة لدولة الكويت، نقل خلالها تعازي ومواساة القيادة إلى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ، في وفاة رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح. وقدم الأمير تركي بن محمد واجب العزاء إلى أبناء الفقيد وأفراد أسرة آل الصباح، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. ورافقه أثناء الزيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد.



كانت هذه تفاصيل خبر الأمير تركي بن محمد بن فهد ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ سالم الصباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.