إيران خايفة.. سمير فرج يكشف سبب تأخر رد طهران على إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنينى:

علق اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على تأخر إيران في الرد العسكري على إسرائيل، قائلاً: «إيران في ورطة وخايفة».

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،مساء الأربعاء ، إن إيران خائفة من ضرب المفاعلات النووية الخاصة بها في حال ضربها لإسرائيل.

وتابع: إيران في ورطة، ومش عارفة تعمل ايه، والملجأ الوحيد لها هو البحث عن اتفاق سلام لتجنب ضرب مفاعلاتها النووية، خاصة وأنه يتم فرض عليها عقوبات منذ 12 عاما بسبب المفاعلات النووية.

وأكمل أن إسرائيل تريد تدمير المفاعلات النووية الإيرانية، وإيران تنتظر المفاوضات التي ستجري في الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة حفاظًا على مفاعلاتها النووية.

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